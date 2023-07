Camilly Victória, filha de Xanddy e Carla Perez, posta indireta na web após assumir namorada

Como já dizia a música de Luan Santana, Camilly Victória está apaixonada, contando tudo e nem ligando para o que vão dizer. Após assumir sua namorada, Daze, na última quinta-feira (27), a filha mais velha de Xanddy e Carla Perez compartilhou uma frase que pode ser interpretada como uma indireta nas redes sociais.

“As long as the fly girls love me I don’t care if you do”, diz a publicação. Em português, a frase pode ser interpretada como “Enquanto as garotas autênticas/descoladas me amarem, eu não ligo se você ama”.

Quem também postou uma indireta – bem direta – nas redes sociais foi a mãe de Camilly, Carla Perez. “Status do dia: sem paciência para pessoas hipócritas”, escreveu a ex-dançarina do Tchan.

Desde junho que rumores sobre o relacionamento de Camilly com a norte-americana Daze circulam na web. Na época, ela se pronunciou sobre o assunto e comentou sobre uma fake news envolvendo seus pais:

“Me sinto desrespeitada em ver que minha sexualidade está sendo um tópico de discussão, e mais desrespeitada ainda em ver que mentiram sobre meus pais não me apoiarem para chamar mais atenção”, disse.