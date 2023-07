Campeã do Estadual das Quadrilhas, Sassaricano na Roça pede ajuda para competir no Pará

A grande vencedora do Circuito Estadual das Quadrilhas, a junina Sassaricano na Roça iniciou uma campanha de ‘pix solidário’ para pedir ajuda para custear a viagem para Canaã dos Carajás, no Pará, onde vai representar o Acre no campeonato nacional.

Segundo Ellen Hanashara, coordenadora geral da junina, a ideia surgiu para ajudar os mais de 100 brincantes que viajarão para o Pará. “São mais de 120 pessoas contando com banda, apoio e brincantes. Nós estamos pedindo ajuda para custear a alimentação e ajudar quem não consegue custear. Aceitamos dinheiro e alimentos também, como pães e bolachas. São 8 dias de viagem no total, quatro para ir e quatro para voltar”, disse.

A quadrilha junina tem previsão de chegada no Pará na sexta-feira (7) e se apresenta no sábado (8). Segundo a coordenadora, todos os componentes da quadrilha junina vão em um ônibus, cedido pela Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM).

“Quem puder nos ajudar em qualquer quantia, todo o dinheiro e toda ajuda será bem-vinda, tanto com alimentação como em dinheiro. Nós vamos sair daqui dia 2 e chegamos lá no dia 7 para sermos a última quadrilha junina a se apresentar no campeonato”, completou.

Campeã

Com tema de Flor e o Beija-flor: 20 anos de uma história de amor, a quadrilha do bairro Esperança comemorou duas décadas de existência no no Arraial Cultural. Pela primeira vez, a Sassaricano na Roça garantiu o título no Circuito Estadual das Quadrilhas.