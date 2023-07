Campeão do estadual, regulamento pode tirar Sena Madureira da Copa São Paulo

Se o regulamento da Copa São Paulo 2023 for mantido para a próxima temporada, o Sena Madureira, campeão Estadual, não poderá disputar o torneio.

Critérios para entrada

O departamento técnico da Federação Paulista de Futebol (FPF) estabelece critérios para jogar a Copinha. Um dos itens diz: A associação deve estar filiada como Clube Profissional há mais de um ano em sua federação local e ser vinculada à CBF.

Regulamento atrasado

A FPF ainda não divulgou o regulamento da Copinha 2024. As normas são necessárias também para as inscrições dos atletas e por isso existe uma expectativa de uma definição no início de agosto.