Campeonato Acreano de Futsal começa no dia 2 de setembro

No congresso técnico realizado nessa sexta, 28, ficou definido para o dia 2 de setembro o início do Campeonato Estadual de Futsal, competição mais importante da temporada. Participaram da reunião os dirigentes do Fluminense da Bahia, Juventus, de Feijó, Pista, Veneza e Brasiléia.

“Fechamos a data para o início, mas o número de equipes e o regulamento ainda não foram definidos. Vamos esperar até o dia 11 de agosto pela confirmação das outras equipes e o regulamento vai ser determinado pelo número de times”, explicou o presidente da Federação Acreana de Futsal (Fafs), Rafael do Vale.

Mais 5 equipes

As equipes do Rivera, Xapuri, Plácido de Castro, PSC e Capixaba têm vagas garantidas, mas precisam confirmar as inscrições.

“Nossa pretensão é realizar uma competição forte. Se tivermos dez equipes, vamos fazer o campeonato com duas chaves com semifinais e final”, afirmou o presidente.