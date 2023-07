Campeonato Estadual de Motocross terá 5ª etapa na Expoacre

Depois de quatro provas no interior, o Campeonato Estadual de Motocross terá a 5ª etapa sendo realizada em Rio Branco neste fim de semana durante a Expoacre, um dos principais eventos do ano.

O presidente da Associação de Motocross do Acre (ASSCROSACRE), José Cláudio Silva (Bolacha), confirmou a etapa com provas divididas.

“Teremos neste sábado a disputa do feminino, 200, trilheiros e iniciantes. No domingo (31), nacional, kids, juvenil e importadas. O motocross será a atração nos dois dias”, comentou o presidente.

90 pilotos

A 4ª etapa do Estadual foi disputada no início deste mês e teve a participação de 86 pilotos. A associação trabalha com a presença de 90 pilotos neste fim de semana por ser uma das etapas com maior visibilidade da temporada.