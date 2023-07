Carnavale: Bloco ‘As Rolinhas do Coronel’ arrasta centenas de foliões pelas ruas de Brasiléia

Brasiléia é conhecida como a terra do Carnaval no Acre e passou três anos consecutivos sem realizar a tradicional festa carnavalesca por causa da pandemia da Covid-19. Diante da terceira onda da doença na época no estado, a Prefeitura do município não autorizou a realização do evento.

Só em julho do ano passado, por ocasião do aniversário de Brasiléia e com a pandemia já estabilizada, é que voltou a acontecer o desfile do bloco ‘As Rolinhas do Coronel’, que ficou conhecido como as “Rolinhas Fora de Época”. E o que voltou acontecer neste domingo (2), também.

Com mais de quarenta anos de história, o bloco levou centenas de homens vestidos com roupas femininas e mulheres com roupas masculinas às ruas da cidade.

A prefeita Fernanda Hassem, acompanhada do esposo Israel Milani, participou do tradicional percurso que finalizou na Praça Hugo Poli. Centenas de foliões participaram do tradicional bloco carnavalesco.