Carnavale kids: pequenos foliões agitam carnaval fora de época de Brasiléia

O Carnavale em Brasiléia encerra neste domingo (02) de Junho com muita diversão e alegria na Praça Hugo Poli. O evento que começou na última sexta-feira (30), trouxe diversos artistas locais para abrilhantar a comemoração dos 113 anos da cidade, que será celebrado nesta segunda-feira (03) de Junho.

Embalados pelos artistas locais, o Carnaval Infantil do Carnavale, reuniu famílias e pequenos foliões que fizeram a festa na estrutura montada na Praça Hugo Poli. Com muito confete, serpentina, dança, marchinhas tradicionais de carnaval e músicas do universo infantil, as crianças desfilaram no evento mostrando suas fantasias. A prefeita Fernanda Hassem prestigiou a folia da criançada.

O ContilNet participou do evento que reuniu os mini foliões na Praça Hugo Poli. Com os cliques da fotógrafa Ana Freitas, que cedeu as imagens ao ContilNet. Veja os melhores momentos da folia kids: