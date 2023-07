Uma imagem que circula nas redes sociais mostra uma cena incomum. No final da tarde da última quinta-feira (20), um carro invadiu o limite do estacionamento ao lado do Instituto São José, localizado no Centro de Rio Branco, e ficou pendurado.

O carro modelo Pálio, branco, aparece pendurado com as rodas frontais foram do solo. Por pouco o veículo não caiu de uma altura de pouco mais de dois metros.

Não se sabe o que ocasionou o incidente, nem se houve feridos.