Casa da Farinha faz sucesso no Arraial Cultural; conheça a história do legado da mandioca

O Arraial Cultural se encerra neste domingo (02) e dezenas de empreendedores estão vendendo seus produtos durante a festa, ganhando uma renda extra. O público tem contado, em especial, com uma infinidade de comidas típicas, são várias barracas que vendem desde o caldo de mocotó ao conhecido pé de moleque e cada empreendedor tem uma história única para contar, como é o caso de Evaneide Silva, moradora da zona rural de senador Guiomard, e dona da Casa da Farinha, que oferece produtos derivados da mandioca.

Com uma farinheira gigante, a equipe do ContilNet encontrou Evaneide fazendo tapioca, beiju e deliciosos pés de moleque. Ela conta que todos os seus produtos tem como matéria prima a mandioca, também muito conhecida como macaxeira.

A cozinheira revela que desde criança aprendeu a fazer bolos, doces e tudo mais, que seu pai a ensinou. “Desde criança trabalho com isso. Meu pai era produtor de mandioca, então a gente desde cedo aprendeu a fazer tudo derivado dela. Meu pai já se foi, mas deixou o legado”, conta.

Evaneide além de aprender a cozinhar com o pai, também deu continuidade ao seu trabalho, até hoje ela e sua família vivem do plantio da macaxeira, comercializando além da raiz, seus derivados. Ela fala com orgulho sobre seu trabalho. “Sou produtora e trabalho com o que eu sei plantar, colher e vender”, destaca.

Para complementar sua renda, ela também cria animais, como a galinha caipira, além de vender a polpa das frutas que ela mesmo cultiva. “Eu moro há 23 anos nesse lugar e tenho plantio de tudo. Colho as polpas de todas as frutas e vendo, assim vamos sobrevivendo”, diz.

A produtora é mais um exemplo dos milhares de acreanos que diariamente trabalham com o que a terra tem a oferecer e dela retiram seu sustento.