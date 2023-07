Casa do Artesão em Cruzeiro é roubada duas vezes em menos de 48 horas

A Casa do Artesão, localizada no centro de Cruzeiro do Sul-AC, passou por dois roubos e menos de 24 horas, nesta semana. A primeira ação aconteceu na madrugada do domingo (16), já a segunda, foi na madrugada da terça-feira (18). O prejuízo chegou a R$ 10 mil.

O local é um importante espaço para a cultura economia da região e reúne cerca de 52 artesãos cadastrados para expor suas criações dos mais variados tipos, como acessórios, pinturas e materiais. Desde 2007, o estabelecimento é um ponto de encontro para quem busca peças artesanais de qualidade.

Com o intuito de tentar amenizar os prejuízos dos atos criminosos, a equipe de organização do espaço irá realizar uma rifa beneficente no dia 19 de agosto. O valor arrecadado será utilizado para investir em medidas de segurança e evitar que novos arrombamentos aconteçam.

A Casa do Artesão já passou por outro arrombamento há dois anos. O estabelecimento também foi invadido e sofreu o dobro de prejuízo, cerca de R$ 20 mil.

Contatos para doações:

68 999915982

Anne Jamille

68 992929675

Maria Nilma