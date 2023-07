Caso Henry: veja as mensagens nas redes que levaram Monique Medeiros de volta à prisão

O pedido analisado por Gilmar Mendes foi feito pelo pai do menino, Leniel Borel de Almeida, assistente de acusação do processo. No chamado recurso extraordinário, o engenheiro anexa alguns prints das postagens do perfil do Instagram da professora e afirma que ela propagou “fake news” na plataforma.

O ministro Gilmar Mendes, em sua decisão, cita que quando concedida a “prisão domiciliar” a Monique, ficou estabelecido que, quaisquer que fossem as comunicações com terceiros — “seja pessoal, por telefone ou por qualquer recurso de telemática, assim também postagens nas redes sociais” —, ocasionariam o “reestabelecimento da ordem prisional” .

Para o magistrado, que se baseia em uma decisão do Ministério Público, o uso do celular para fazer publicação na rede social, configura “evidente afronta às cautelares” .

O recurso da defesa de Leniel Borel cita uma “estratégia” de “escrever cartas em tom de vitimização”. No documento, foram anexadas capturas de tela (prints) da conta do Instagram de Monique Medeiros, em que, segundo a representação, a professora ajudou a compartilhar imagens que apelariam para a comoção pública . Definida como uma “disseminação de fake news” pelos advogados, o perfil na rede social ajudaria a “construir a imagem de uma ‘boa mãe'” .

Uma delas questiona se a mãe de Henry já pensou em sair do Brasil e a resposta foi: “Sim, tenho pensado muito nisso e vendo todas as formas viáveis de isso acontecer “.

À época, o Ministério Público do Rio apresentou recurso contra a decisão da magistrada, ao alegar o descumprimento de uma das medidas cautelares impostas por Elizabeth Louro. De acordo com o promotor Fábio Vieira, Monique teria se “envolvido em postagens nas redes sociais, apesar da proibição pelo juízo em sua decisão”. A defesa de Monique informou, no entanto, que a publicação havia sido feita por uma estudante paulista, e não pela professora.

Ainda no ano passado, Monique voltou a ser presa no meio do ano, por determinação dos desembargadores da 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio. Na ocasião, os advogados de Monique informaram ao GLOBO que entraram com um novo pedido de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça em favor da cliente deles.