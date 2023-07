CBF divulga áudios do VAR de polêmica entre Palmeiras x Flamengo

Nesta terça-feira (11/7), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou os áudios do árbitro Ramon Abatti Abel e o do VAR Rodolpho Toski Marque em possível pênalti de Richard Ríos em Éverton Ribeiro, no empate em 1 x 1 entre Palmeiras e Flamengo.

“Contato mínimo, e ele se joga. Para mim, não tem impacto nas costas dele. Tem contato, mas não tem impacto suficiente para derrubar ele. Ele segura a passada e se joga. O impacto é mínimo”, disse Ramon Abatti.

Os áudios da partida foram divulgados pelo chefe de arbitragem Wilson Seneme durante o nono episódio do programa Papo de Arbitragem, no site da CBF. Porém, o ex-árbitro discorda da decisão.

“Nem todo ombro nas costas é falta. Mas, a partir do momento que coloco ombro nas costas, eu tenho que avaliar se o contato é suficiente para derrubar o jogador. Para os árbitros, não foi suficiente. É muito claro isso na narrativa do árbitro de campo que viu o lance e interpretou” explicou.

“Estamos falando de uma jogada muito fina. Nós, no departamento de arbitragem, somos 11 instrutores técnicos e ficou absolutamente dividida. Isso demonstra o grau de dificuldade. Na nossa visão de maneira geral, o contato, por ter sido nas costas, nós vemos, sim, um potencial de infração para essa jogada”, completou.

Veja o lance: