CBLOL 2023: Ranger vê urgência e revela se voltaria a ser caçador

— Falando da minha perspectiva, eu me considero um suporte bom. Com pouco tempo que estou exercendo a função, eu sou muito confiante na minha capacidade. Além do bem-estar que me trouxe, de renovar um pouco o meu ânimo para jogar. Eu acho que consigo ser um dos melhores suportes eventualmente. É uma ambição que me motiva muito no dia a dia. Eu me sinto muito bem assim como competidor — continuou o jogador.