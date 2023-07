Cena de sexo com Drica Moraes e Guilherme Fontes choca e atriz reage

Globoplay divulgou mais um episódio de Os Outros, que trouxe Drica Moraes e Guilherme Fontes em cenas quentíssimas de sexo, deixando os internautas perplexos com a realidade da atuação dos atores.

Por ser uma série que passa somente em plataforma de streaming, as cenas de sexo estão se tornando cada vez mais quentes. Globoplay começou trazendo esse tipo de cena em Verdades Secretas, trouxe também em Todas as Flores e agora em Os Outros, o público ficou impressionado com as cenas gravadas pelos atores.

Em entrevista ao Gshow sobre a repercussão, Drica Moraes declarou: “No streaming, a gente tem liberdade de mostrar coisas que na TV aberta ainda são tabus”. Já sobre a química com Guilherme Fontes, a atriz citou: “Somos amigos há mais de 30 anos, e ele é um grande ator! Acho que ajudou para a química explosiva”.

O ator também comentou sobre: “Ela, que é maravilhosa e exuberante, sempre entrega algo novo. Impressionante. Um furacão cênico. O resultado está impresso, e me deixou um gostinho de quero muito mais. Pelo menos para mim”.