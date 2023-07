Cenas fortes: homem morre ao tentar fazer agachamento com 210kg

O fisiculturista Justyn Vicky, de 33 anos, morreu ao tentar fazer agachamentos com um peso de 210kg. Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra o momento em que a carga pressiona a nuca do esportista e quebra o seu pescoço. Em seguida, o homem cai inconsciente no chão.

O caso aconteceu no último dia 15 de julho, na Indonésia. Justyn foi levado às pressas para um hospital na Ilha de Bali. Com o pescoço quebrado e compressão crítica dos nervos vitais que conectam o coração e os pulmões, ele acabou não resistindo à operação de emergência. Assista:

CLIQUE AQUI para ver o vídeo.

A academia Paradise Bali, onde o atleta treinava para as competições, escreveu uma nota lamentando a tragédia. “Para o nosso querido Justyn, seu impacto em nossas vidas é imensurável”.