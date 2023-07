Cidade do Acre registra dois homicídios e uma tentativa em poucas horas

Dois homicídios foram registrados na manhã desta quarta-feira (5), no município de Feijó, interior do Acre. Houve, ainda, uma tentativa de homicídio. A Polícia Civil está investigando os crimes.

Um dos homicídios aconteceu em uma embarcação. Ainda não se sabe quem é a vítima e qual a motivação do crime.

Ao que tudo indica, os dois casos não têm ligação. A outra vítima, identificada como Raimundo Erisvaldo Oliveira da Costa, 42 anos, foi atingido com uma facada no abdômen. O autor do crime é Francisco Nascimento da Silva, de 31 anos. O caso aconteceu no bairro Geni Nunes, no bar do jabuti, na madrugada desta quarta-feira.

A guarnição encontrou Francisco sentado na varanda de uma casa após cometer o crime. Ao ser indagado sobre a motivação, disse que no último sábado a vítima teria batido na sua cara sem motivo algum, em uma festa.

Erisvaldo foi encaminhado ao hospital do município, mas não resistiu aos ferimentos e morreu antes mesmo de chegar ao local.