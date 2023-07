Cidade do Acre registra mais de 800 casos de hepatites: “Doenças perigosas”

Teve início nesse mês de julho, em Sena Madureira, mais uma campanha de conscientização e combate às hepatites virais. Em todas as unidades básicas de saúde, os profissionais chamam a atenção da comunidade para o problema e repassam informações importantes no que se refere à prevenção.

De acordo com levantamento da Secretaria Municipal de Saúde, de 2010 até 2023, foram notificados 839 casos de hepatites em Sena Madureira, dentre eles dos tipos B e Delta. Atualmente, mais de 100 moradores fazem tratamento da doença em Sena, sem falar dos que são acompanhados pela saúde de Rio Branco.

A coordenadora da campanha de conscientização e combate às hepatites, enfermeira Lírica, adianta que nas unidades de saúde é possível fazer o teste rápido. Além disso, há vacinas disponíveis contra a hepatite B. “É fundamental que as pessoas procurem as unidades de saúde e obtenham as informações necessárias. Trata-se de uma doença perigosa, mas que pode ser controlada caso haja o diagnóstico cedo”, enfatizou.

Pacientes que não tratam a doença em tempo hábil correm sérios riscos, principalmente nos casos das hepatites B e Delta que podem evoluir para cirrose.

Residente no bairro Eugênio Areal, a dona de casa Ana Francisca tem cirrose hepática e há mais de 9 anos luta para fazer o transplante de fígado. “Deus tem me sustentado até aqui, mas é muito difícil”, disse ela.

Em Sena Madureira, a campanha se prolongará até o final desse mês.