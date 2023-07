Cientista política cai no samba: Clara Castilhos faz show dia 13 de julho na Confraria Gastrobar

Formada em ciências política pela Universidade Federal do Acre (Ufac), na turma de 2019, Clara Castilhos, uma acreaninha de 33 anos, nascida em Rio Branco e descendente de espanhol, que traz no sangue e na descendência a veia artística e a paixão pela arte de cantar, principalmente o fino do que há de melhor na internacional Música Popular Brasileira (MPB).

Ela vai do bolero ao autêntico samba e acaba de entrar para a história da música local como a primeira mulher a ser puxadora de um bloco de carnaval, como ocorreu este ano, à frente do Sambase.

A música, como a poesia, é um desses elementos da vida que, até que se prove ao contrário, sabe a que carcaça humana deve se agregar, para dar sentido à própria vida. Afinal, a vida sem a música seria um erro divino, com o perdão do pecado, segundo sugeriu o filósofo Friedrich Nietzsche certamente após ouvir Wagner, seu contemporâneo e amigo na Alemanha da pré I Grande Guerra. Mas isso é outra história.

O fato é que Clara Castilhos, com seu sobrenome e origem espanhola, aprendeu a cantar dentro de casa, ouvindo sua mãe Cecília, artista acreana que cantava na noite de acreana nas décadas de 80 e 90. Além de ouvir a mãe, que vem de uma família de artistas e musicista, ela costumava ouvir o avô e por certo afinou a garganta e os ouvidos com os quais agora quer dividir com o público o que sabe num show que marca seu retorno aos palcos – um show no qual ela é a própria produtora, organizadora e divulgadora.

O Contilnet despachou o colaborador Tião Maia para ouvir a cantora, dona de uma das vozes mais marcantes do Acre, além de uma das vozes mais marcantes do samba que por certo irá encantar o público com sua interpretação única e emocionante das músicas eternizadas pelas divas do samba. A própria artista promete: Prepare-se para sentir a energia contagiante e se envolver com os clássicos que marcaram gerações!

É ver e ouvir para crer. A seguir, os principais trechos da entrevista:

Quando você descobriu que poderia cantar?

Clara Castilhos – A música veio para mim naturalmente, Como nasci tendo contato próximo, desde pequena, já cantarolava pela casa, ainda muito pequena. Não me lembro exatamente a data, mas lembro que eu era criança.

Você ouvia sua mãe cantar? Há mais gente envolvida com arte na sua família?

Clara Castilhos – Acredito que o canto tenha me presenteado através da veia musical familiar. Tenho muitas lembranças de minha mãe cantando desde minha infância. Meu avô era músico multiinstrumentista, meus tios tocavam e cantavam também.

Você toca algum instrumento?

Clara Castilhos – Meu instrumento é orgânico. A voz é um instrumento acústico do corpo humano. É dele que me sirvo.

O que você mais gosta de cantar? Se definiria com qual estilo de música de sua preferência?

Clara Castilhos – Tenho muitas vertentes que me apaixonam na música. Samba é uma delas, mas sou encantada por música latina, música popular brasileira, muita coisa. Creio que não me defino em um nicho único!

Você acha que daria para viver da música, trocando a sala de aula pelos palcos?

Clara Castilhos – Aqui (no Acre) é um desafio. Músicos e cantores são subestimados e estão longe de receberem o valor que merecem e precisam.

Como vai ser o show do dia 13?

Clara Castilhos – Penso que será uma noite de muito boa música. Fiz uma seleção de excelentes canções, tudo com muito carinho, estudo e dedicação.

Quem vai te acompanhar no show? Quem são os músicos?

Clara Castilhos – Meu time é incrível. Os músicos que irão me acompanhar são de excelência, longa data e competência. São 7 pessoas; Beto no violão, Junior no cavaco, Marivaldo no baixo. Nos metais – Jailson Almeida no trompete, Pedro Gomes no sax – na percussão e efeitos – Luiz Amorim e na bateria, Paulo Nobre.

Informações acerca do show

O que: Show com Clara Castilhos e banda

Quando: dia 13 de julho, comício previsto para às às 21 horas

Onde: Confraria Gastrobar, Parque da Maternidade, Centro de Rio Branbco

Valor da mesa: de R$ 100,00. Ingressos individuais: R$25,00

Informações e reserva de mesas, entre em contato pelo telefone: 68 99204-1948