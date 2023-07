Cinema e streamings: confira as estreias do mês de Julho

Esta semana está repleta de estreias tanto no cinema como nos streamings. O destaque vai para Sobrenatural: A Porta Vermelha, que se passa dez anos após os eventos de Sobrenatural: Capítulo 2 e promete trazer de volta os piores pesadelos de quem já visitou a dimensão da Porta Vermelha.

O quinto filme da franquia exibe o pesadelo de Josh (Patrick Wilson) e Dalton (Ty Simpkins). Pai e filho serão obrigados a retornar à macabra dimensão da Porta Vermelha e enfrentar uma série de terríveis ameaças a fim de banir seus demônios de uma vez por todas.

Clique aqui para assistir ao trailer do filme Sobrenatural: A Porta Vermelha.

Cinema

Os Aventureiros: A Origem

Lucas e seus amigos vão parar na Cidade da Alegria após invadirem o laboratório do recém-desaparecido cientista Honório Flacksman. Lá o grupo encontra o tal cientista, mas vão precisar superar diversos desafios para voltarem para casa.

O Crime é Meu

O Crime é Meu é um filme policial escrito e dirigido por François Ozon. Conta a história de Madeleine (Nadia Tereszkiewicz), uma atriz jovem, pobre e sem talento acusada de assassinar um famoso produtor. A moça consegue ser absolvida da acusação graças a ajuda de sua amiga advogada, Pauline (Rebecca Marder). Então, uma nova vida de fama e sucesso começa para Madeleine, porém, os dias de glória rapidamente chegam ao fim. Quando a verdade sobre o crime é revelada, Madeleine pode perder toda a notoriedade que alcançou.

Um Dia Cinco Estrelas

O filme de comédia conta a história de Pedro Paulo (Estevam Nabote), que decide trabalhar como motorista de aplicativo em seu Opala dos anos 70. Seu objetivo é ajudar financeiramente a família e realizar o grande sonho da mãe de ir viajar para Buenos Aires. Durante o trabalho, Pedro vai passar por diversas situações inusitadas.

A Praga

Trata-se de um filme de terror brasileiro em que Marina (Silva Gless) e Juvenal (Felipe Von Rhein) estão em um tranquilo passeio pelo campo quando têm a ideia de parar em frente à casa de uma senhora para tirar algumas fotos. Porém, essa atitude vai despertar um lado extremamente sombrio da senhora que é uma bruxa.

Canção ao Longe

Canção ao Longe mostra a jovem arquiteta Jimena (Mônica Maria), que foi criada em uma família tradicional de Belo Horizonte e está em busca de seu lugar no mundo. Responsável pelo desenho técnico da nova sede da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, ela quer encontrar sua própria casa e deixar de morar com a mãe e a avó, além de cortar relações com o seu pai que, quando ela tinha apenas quatro anos, deixou o Brasil. Hoje, Jimena e o pai mantém contato através de cartas, mas em sua jornada de autodescobertas ela acaba tendo que lidar com uma série de questões que envolvem suas origens, seu corpo e suas relações familiares.

Codinome Clemente

Codinome Clemente registra os encontros da diretora Isa Albuquerque com Carlos Eugênio Paz, ex-militante da luta armada contra a ditadura militar nos anos 1960 e 70. Sob a alcunha de Clemente, Carlos Eugênio integrou a ALN (Aliança Libertadora Nacional), participou de inúmeras ações urbanas e, no documentário, relembra toda a sua trajetória na clandestinidade.

Netflix

Cheiro do Ouro

Determinado a mudar a situação ingrata que enfrenta no trabalho, um homem planeja contrabandear perfumes de luxo bem debaixo do nariz dos donos da empresa.

Meus Sogros Tão pro Crime

Owen Browning (Adam Devine) é um gerente todo certinho que está prestes a se casar com o amor de sua vida, Parker (Nina Dobrev). Ao ter o banco em que trabalha assaltado pelos Bandidos Fantasmas na semana do casamento, ele acredita que os pais da noiva (Pierce Brosnan, Ellen Barkin), que acabaram de chegar à cidade, são os famosos bandidos que aterrorizam a região.

Explorando o Desconhecido: Robôs Assassinos

No coração do complexo industrial militar, um novo tipo de soldado está sendo desenvolvido. Robôs alimentados por IA estão mudando a cara da guerra e, cada vez mais, tomando suas próprias decisões no campo de batalha. Este documentário acompanha os soldados e cientistas na corrida para criar essas tecnologias, e os ativistas que tentam expor seus perigos.

Amazon Prime Video

Os Horrores de Dolores Roach

Dolores (Justina Machado) serviu sua pena por 16 anos e se chocou ao retornar para Washington Heights, o bairro nova-iorquino que morou a vida toda, devido ao cenário e dinâmicas completamente diferentes. Com a ajuda do amigo Luis (Alejandro Hernandez), abre uma sala de massagem no subsolo de sua lanchonete. Conhecida como Dolores “mãos mágicas”, ela precisa passar por situações loucas e extremas para se manter.

Paramount +

Marcelo, Marmelo, Martelo

Marcelo, Marmelo, Martelo mostra as aventuras de um menino diferente e muito interessante. Ele, ao lado de seus amigos: Catapimba, Teresinha e Gabriela, vai transformar o mundo.

Star+

Uma Área Para Defender

Greg, um oficial da DGSI, é enviado com uma identidade falsa para se infiltrar em um ZAD. Lá ele conhece Myriam, uma ativista ambiental. 18 meses depois, Greg retorna para uma missão oficial. Ele encontra Myriam e descobre que ela tem um bebê. Dividido entre sua ambição profissional e um amor nascente, Greg deve fazer uma escolha que pode mudar tudo. Porque o tempo está acabando, logo tudo vai desaparecer.