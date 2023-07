Cinemas lançam combos do filme ‘Barbie’, com baldes de pipoca e copos cor-de-rosa

O filme “Barbie” estreia em 20 de julho e uma das expectativas do público são os combos que as redes de cinema irão disponibilizar para compra, em homenagem ao longa cuja pré-venda já está disponível. A posta é o rosa, cor principal da personagem.

Surgiu, então, uma competição entre os principais cinemas para ver quem chama mais a atenção do público.

A rede UCI divulgou o combo com balde personalizado, copo com o logo da personagem e pipoca cor-de-rosa. O combo com itens exclusivos será vendido nos cinemas da UCI e custará de R$ 70 a R$ 75 em São Paulo. O cinema também incentiva o público a assistir ao filme vestindo a cor rosa, que representa a Barbie.

A Cinemark vai vender seu combo com balde de pipoca e refrigerante e dará de brinde um copo rosa escuro com canudo. A rede também investiu na pipoca rosa em uma parceria com a marca de chiclete Bubbaloo, que será vendida a partir do dia 13.

O combo já pode ser adquirido na pré-venda do ingresso, pelo app Cinemark, e a retirada do copo será feita a partir do dia 19.

Ken estava ansioso? Era pra ser surpresa, mas vocês não estão pra brincadeira 👀 Garanta o seu #ComboBarbie na pré-venda pelo #APPCinemark, junto com o ingresso. A retirada poderá ser feita a partir de 19/07! pic.twitter.com/qgfROXK7Na — cinemarkoficial (@cinemarkoficial) June 29, 2023

Outra rede que anunciou seu combo “Barbie” foi a Cineflix. Ele é composto por um balde cor-de-rosa cheio de glitter que estará à venda em todas as unidades a partir de 20 de julho, quando o filme estreia. O preço ainda não foi divulgado. Além disso, quem comprar ingressos para as primeiras sessões do filme no site terá a chance de ganhar um card holográfico colecionável.

O Cine Marquise lançou também o seu combo com um balde cor-de-rosa que se assemelha a uma bolsa. Além disso, ela tem o formato de concha e é decorada com dois flamingos e o logo da personagem. O combo é composto por pipoca, um refrigerante de 600 ml e um chocolate pequeno, tudo isso no valor de R$ 65.