Cissa Guimarães relembra morte de filho atropelado: “Data inesquecível”

Cissa Guimarães compartilhou algumas lembranças do filho mais novo, Rafael, e relembrou a morte do rapaz há 13 anos. Ele morreu em 20 de julho de 2010, quando tinha apenas 18 anos, após ser atropelado enquanto andava de skate em um túnel, que estava fechado, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

“Data inesquecível. Infinitamente dolorosa, mas, ao mesmo tempo, uma data de luz! Hoje nosso anjo Rafael faz 13 anos! Entrando na adolescência, virando [um] anjo cada vez maior, parrudo, grande, tomando conta de todos nós cada vez mais”, começou a atriz e apresentadora na legenda de um post no Instagram.

Ela contou ainda que sente uma “infinita falta física” do caçula, mas também se sente protegida espiritualmente por ele. “Quando me sinto sozinha, me lembro que nunca estarei sozinha! Que ideia maluca! Eu tenho você, meu anjo, que está comigo eternamente! Sinto teus sinais e meu coração quase explode de amor e gratidão!”