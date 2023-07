Clara Castilhos celebra divas do samba nesta quinta-feira (13); Confraria é palco do show

A acreana Clara Castilhos e sua luxuosa banda interpretam sucessos de nossas divas do samba nesta quinta-feira (13), a partir das 21h, na casa A Confraria Gastrobar. Com participações especiais das cantoras Lara Pontes e Paula Amanda, o show celebra nomes como Elza Soares, Clara Nunes, Beth Carvalho, Elis Regina, Dona Ivone Lara, Alcione e Maria Rita. Os ingressos custam R$ 25 (individual) e R$ 100 (mesa para quatro pessoas).

Clara descende de uma família de músicos que estiveram na ativa em diferentes épocas e ela cresceu vendo a mãe cantar. Cecilia Messias fez parte do Grupo da Madrugada e das primeiras formações da banda Os Mugs. Em carreira solo, fez shows acompanhada pelo baixista James Fernandes, que trabalhou por anos como diretor-musical da cantora Verônica Padrão – pernambucana radicada no Acre. Cantou no lendário O Casarão e também esteve na memória dos anos dourados do Kaxinawá. Não menos importante, apresentou-se com Geraldo Leite para o cativo público da Saudosa Maloca.

Quando ficava sozinha em casa, Clara pegava um dos vestidos de paetê de Cecília – escondida, é claro – calçava os sapatos de salto alto e imaginava-se cantando para uma multidão, assim como a mãe fazia. Nascida em Rio Branco, Clarissa Messias Castilhos, 33 anos, ralou muito antes de assumir o seu lugar nos palcos para realizar o sonho de criança. Algo que só aconteceu em 2017. Mas, como diz o mineiro Márcio Borges, do Clube da Esquina, sonhos não envelhecem. E ela sabia disso.

Até começar a cantar de forma profissional, Clara carregou malas na rodoviária, gerenciou o negócio dos outros, aprendeu a ser esteticista, produziu eventos de alta complexidade, no Estado, e exerceu o ofício de professora na rede pública de ensino. Uma coisa de cada vez. Assim, a menina Clarissa foi redescobrindo-se e entregando-se às experiências da vida, mesmo sem saber que tudo isso serviria e muito para a construção da persona Clara.

Hoje, a artista assume as rédeas de sua carreira como cantora e produz o seu primeiro show como a principal e única atração, após anos de estudo de voz e noites de cantoria ao lado de instrumentistas renomados que vivem em Rio Branco, como o disputado violonista Geraldinho e o trompetista Jailson Almeida. Este último, que participa do espetáculo ‘Divas do Samba’, vai usar os arranjos dos músicos de Alcione para compor o segmento do show dedicado aos clássicos da Marrom.

Quando o samba entra em cena

No Carnaval deste ano, Clara Castilhos despontou como a primeira mulher a puxar um samba-enredo no concurso de blocos carnavalescos da prefeitura de Rio Branco. A experiência foi tão bem sucedida, que a Sambase sagrou-se campeã mais uma vez.

Para se ter uma ideia, Clara desfilou pela avenida cantando sem parar durante 1h10. Em alguns momentos, inclusive, segurou o rojão sozinha diante da bateria. “Eu dei o sangue”, relembra.

“Me dediquei integralmente e participei de todos os ensaios. Nesse período, preferi recusar convites para cantar na noite como uma forma de me preservar mesmo, sabe, para dar o meu melhor no concurso de blocos. E deu super certo, né, foi muito lindo!”.

Meses depois, ela se reencontra com o samba em grande estilo e vai ser acompanhada por uma banda dos sonhos, com Beto Silva no violão, Junior Furtado no cavaco, Marivaldo Ferreira no baixo, Jailson Almeida no trompete, Pedro Martins no sax, Luiz Amorim na percussão e efeitos e Paulinho Nobre na bateria. (Assessoria/André Gonzaga)

Mais informações e compras de ingresso pelo número 68 99204-1948 (whatsapp e ligações) ou pelo Instagram @claracastilhos123