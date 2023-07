Cliente deixa R$ 30 milhões em testamento para empreendedor que o atendeu bem há mais de 20 anos

O cliente era o empresário David Turner, que, coincidentemente, era multimilionário e lhe deixou cerca de 5 milhões de libras (o equivalente a R$ 30 milhões) no testamento. O caso foi parar até nos tribunais do país, pois a irmã do falecido queria anular o documento. Uma decisão, expedida nesta quarta-feira (19/7), no entanto, foi favorável a Jones. Turner morreu aos 71 anos, em 2017, em decorrência de um tumor cerebral.