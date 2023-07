Colégio Batista Betel está com matrículas abertas em Rio Branco; saiba detalhes

Tradicional no ensino de crianças, jovens e adultos, o Colégio Batista Betel está com período de matrículas abertas para o segundo semestre de 2023, desde o maternal até o ensino médio, inclusive com o Ensino de Jovens e Adultos (EJA).

Atualmente, a escola atende mais de 500 de alunos do Ensino Infantil ao Fundamental (6º ao 9º ano), além do Ensino Médio e Ensino de Jovens e Adultos (EJA). O diferencial é que além de estudar todas as disciplinas necessárias da grade curricular, os alunos também aprendem sobre princípios bíblicos e cristãos.

“Somos uma escola privada e nós temos a questão de ensino Cristão aqui, voltado para princípios cristãos. É um diferencial de outras escolas, além do conhecimento secular no geral, mas sempre priorizamos o ensino cristão”, disse.

Os pais interessados podem procurar a Batista Betel para matricular os filhos e conhecer o espaço da escola. Segundo a direção do Colégio, os pais que lerem a matéria no site ContilNet, terão isenção de 100% da matrícula no segundo semestre.

Para mais informações, entre em contato através do telefone (68) 9984-2793 ou visite a escola no endereço Av. Durval Camilo, 1723, no bairro Canaã, em Rio Branco, no Acre.

