Colisão de motos deixa condutores desacordados no interior do Acre

Na tarde desta sexta-feira (30), uma colisão entre duas motos ocorreu na Estrada Mário Lobão, localizada na chegada do Segundo Distrito de Sena Madureira.

Após a colisão, os condutores desmaiaram e ficaram desacordados no asfalto, possivelmente devido à força do impacto do acidente.

As equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e rapidamente se dirigiram ao local do acidente. Os socorristas prestaram os primeiros atendimentos às vítimas e as encaminharam ao hospital da cidade, onde receberam os cuidados necessários.