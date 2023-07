Colisão entre carro e motocicleta deixa idosa com fraturas no interior do Acre

A Polícia Militar de Sena Madureira confirmou o registro de mais um acidente de trânsito na zona rural. Dessa vez, o caso se deu na altura do ramal do 17 (Cassirian), situado na BR-364, entre Sena Madureira e Rio Branco.

Segundo informações, a batida foi entre um carro e uma motocicleta que trafegavam em sentido contrário. A pior situação ficou para uma senhora de 65 anos de idade que trafegava na garupa da motocicleta. Ela sofreu fratura na clavícula e na mandíbula.

De acordo com o tenente Jairo Pontes, as vítimas deram entrada no Pronto-Socorro do Hospital João Câncio Fernandes, entretanto, não foi possível coletar mais detalhes a respeito das circunstâncias da batida porque quando a PM chegou no PS os motoristas não estavam mais lá.

Apesar das fraturas, a idosa conseguiu sobreviver e está em processo de recuperação.