Com apoio de Luiz Gonzaga, Porto Walter realiza o maior campeonato feminino de futebol do Acre

“O esporte tira os jovens dos vícios e mundo do crime”, foi com essa frase que o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga, abriu a 8ª edição do Campeonato Feminino de Futebol Society no Ilha Verde, em Porto Walter, na tarde de Sábado (15).

O torneio foi organizado pela Prefeitura de Porto Walter e contou com emenda de Luiz Gonzaga para garantir a premiação, bolas e material esportivo aos moradores das comunidades.

Gonzaga parabenizou a prefeitura pelo evento e afirmou que o esporte tira jovens do mundo do crime e vícios, além de promover momentos de lazer e entretenimento aos acreanos que moram em comunidades isoladas.

“É uma alegria poder contribuir com esse trabalho importante da Prefeitura de Porto Walter. Conseguimos, através de nossa emenda, dar um destaque também para o futebol feminino. Muitas mulheres nunca tiveram a oportunidade de usar uma chuteira, e agora tiveram esse prazer. Essa é uma forma de inclusão das famílias no esporte e uma oportunidade para nossa juventude praticar esportes e não se envolver com bebidas e coisas erradas”, disse o parlamentar.

O vice-prefeito Guarsônio Melo agradeceu ao presidente da Aleac pelo apoio e afirmou que o esporte precisa chegar a todos, incluindo a as mulheres.

“Esta é uma competição que vai ficar na história do Juruá. Quero agradecer ao deputado Gonzaga que alocou recursos para que possamos realizar esse campeonato que é o mais esperado do nosso município. Quem tem a ganhar é a população portowaltense. Tivemos êxito em atender todos os interessados em participar da competição, que vem, sobretudo, com uma pegada de diversão e entretenimento para as mulheres de nosso município”, disse.

A jogadora Natália Bezerra agradeceu a prefeitura e o deputado Gonzaga pela realização. “Estamos muito felizes pelo protagonismo que as equipes femininas estão tendo nas atividades esportivas no município”, disse.

O campeonato acontece todos os anos e reúne equipes da zona urbana e rural de Porto Walter. Nesta edição, estão inscritas 20 equipes femininas que receberam uniformes completos doados pela prefeitura.

Com premiação histórica, a competição premiará até o 4º lugar com dinheiro, troféus e medalhas, além de premiação para a goleira e a artilheira que se destacar.