Com apresentação de quadrilhas, Quinari Caipira acontece neste fim de semana

O Quinari Caipira, no município de Senador Guiomard, no interior do Acre, acontece nos dias 7, 8 e 9 de julho na Praça Fontenelle de Castro, a partir das 18h.

Nos três dias de festa, a população vai encontrar apresentações de quadrilhas e danças juninas de escolas do município, além de outras quadrilhas de municípios vizinhos. Além disso, outras atrações musicais também se apresentarão na festa.

Veja programação:

07 de julho – a partir das 17h30

Apresentação de quadrilhas e danças juninas das escolas

Lupicínio

Manoel Gonzaga

Alberto Zaire

Fenelon Manoel

Elzira Angélica

08 de julho – a partir das 17h30

Apresentação de quadrilhas e danças juninas das escolas

Monteiro Lobato

Núbia Maria

Brigadeiro

Santo Izidoro

Quadrilha Junina Forrozeira de Porto Acre, às 21h30

09 de julho – a partir das 17h30

Apresentação de quadrilhas e danças juninas das escolas

15 de junho

Elzira Angélica

Aldaci Simões

Quadrilha Junina Explosão – Pacatuba de Plácido de Castro, às 21h30