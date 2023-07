Com atração nacional e figuras políticas, Carnavale promete agitar Brasiléia neste sábado

A segunda noite do Carnavale 2023, acontece neste sábado (1) e promete superar a abertura da festa, realizada na sexta-feira (30). Além do show nacional da banda Jammil e uma Noites, o carnaval deverá ter a presença de várias figuras públicas, como por exemplo, a do governador Gladson Cameli.

Além do chefe do executivo, estarão presentes, também, o deputado estadual Nicolau Júnior, o senador Sérgio Petecão e o presidente da Câmara dos Vereadores de Brasiléia, Marquinho Tibúrcio.

Para prestigiar o show da banda Jamil e uma Noites, os organizadores do evento esperam a participação de muitos turistas de cidades vizinhas como Xapuri, Assis Brasil, Rio Branco, Epitaciolândia. A expectativa é que o número de foliões seja dobrado neste sábado.

O tradicional carnaval fora de época de Brasiléia terá também, atrações locais, como as apresentações do DJ Alessandro e da cantora Sandra Melo e banda.

A equipe do ContilNet Notícias e San Francisco Filmes estão fazendo a cobertura completa do evento no Acre, que é transmitido ao vivo pelo Youtube do ContilNet. Será veiculado, também, na TV Rio Branco, afiliada da TV Cultura no Acre, pelo canal 8.1.

Veja a transmissão da primeira noite: