Com belo nocaute, acreano vence luta em evento de MMA no México; assista aqui

No último sábado (29), Cancún foi palco de um evento de MMA que ficará marcado na carreira do jovem acreano Thomas Brayan. Com apenas 24 anos, Brayan conquistou uma vitória na categoria 145 libras no evento do MMA Predador, realizado no México.

Thomas Brayan é professor de Muay Thai e, com uma vitória avassaladora, mostrou todo o talento e determinação dentro do octógono. O lutador chegou ao evento com a certeza de que sairia vitorioso e não decepcionou. Com um belo nocaute, ele garantiu a vitória para o Acre.

Em entrevista ao ContilNet, Thomas Brayan não escondia a felicidade e a confiança em sua vitória. “Fiquei muito feliz com o resultado, eu estava convicto de que levaria a vitória para o nosso Acre. Eu vim treinado e com a mente blindada para isso”, afirmou o lutador.

Além da conquista pessoal, a vitória de Brayan representa um importante passo para a realização de seu sonho: assinar com o maior evento de MMA do mundo, o UFC. “É um bom resultado no evento nos faz chegar ainda mais perto do meu sonho que é assinar com o maior evento do mundo o UFC. E o Predador FC é um trampolim que projeta os atletas lá pra perto, diversos atletas do UFC já passaram por aqui”, afirmou.