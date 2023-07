Com evento de abertura, 7º Festival da Banana inicia neste sábado no Acre

Foi iniciada neste sábado (22), as programações do 7º Festival da Banana, que acontecerá concomitantemente as comemorações dos 31 anos de emancipação política do município de Rodrigues Alves. A festa, que agora faz parte do Mapa do Turismo Nacional, conta com o apoio do governo do Estado, por meio da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict).

Alcy Costa, gestor da Seict no Juruá, destaca que o governo do Estado busca apoiar toda ação que fortaleça a economia e gere emprego para a população e, principalmente, para a juventude. “Nós estamos aqui apoiando o festival, porque entendemos que esse evento é importante para fortalecer a cidade e gerar emprego para os populares, além de trabalhar a cultura durante essa semana. E essa é uma parceria que vai continuar”, afirma.

O Festival da Banana é a maior e mais esperada festa popular da região de Rodrigues Alves. Todos os anos, o município recebe centenas de visitantes e populares locais que movimentam mais de R$ 5 milhões e favorecem pequenos, médios e grandes empresários.

Para o prefeito Jailson Amorim, esse é um momento de muita comemoração e agradecimento. “Quero aqui fazer um agradecimento ao governo e a Seict pela parceria e apoio ao município para conseguirmos realizar todo esse grande evento. É uma semana de atividades, vamos entregar várias obras e teremos três atrações nacionais para abrilhantar o nosso evento. Vai ser uma grande festa”, disse.

O evento acontecerá durante uma semana com várias atrações locais e nacionais, dentre elas, terá o Frei Renan que se apresentará neste sábado (22), e na segunda-feira (24), o pastor e cantor gospel Gerson Rufino. O encerramento acontecerá no dia 28 e a principal atração será o cantor de brega MPB e sertanejo, Amado Batista.