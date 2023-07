Com foto no telão, Jéssica Ingrede acompanha amistoso da seleção no Mané Garrincha

Vocês já devem ter escutado a expressão: acreano é bicho enjoado? E num é que é mesmo! A influenciadora Jéssica Ingrede, é uma dessas acreanas de dá orgulho.

Convidada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), para participar do time de influenciadores que estarão no Mundial Feminino de Futebol, na Austrália, a influenciadora usou as redes sociais neste domingo (2) para compartilhar os melhores momentos do amistoso da Seleção Brasileira contra o Chile, realizado no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF).

Agora como capitã e com direito a foto no telão, a influencer interagiu com o público que estava no estádio acompanhando o amistoso, vencido pelo Brasil por 4 a 0 na seleção chilena. Em um vídeo compartilhado com os seguidores, os torcedores dão palpite qual vai ser o placar do jogo.

Veja o reels do amistoso entre Brasil e Chile feito pela influenciadora digital