Com menos de 2 metros, nível do Rio Acre causa preocupação e Defesa Civil faz alerta

O mês de julho é marcado pelo calor e tempo seco no Acre e nesta época, o nível do Rio Acre também começa a preocupar os órgãos responsáveis e a população. Na manhã deste sábado (22), o Rio Acre mediu 1,98 metros, segundo os dados da Defesa Civil de Rio Branco.

O coordenador da Defesa Civil, tenente-coronel Cláudio Falcão, falou com o ContilNet sobre o número alarmante.

“Nós estamos abaixo dos dois metros e nos anos anteriores também estávamos em uma marca ruim. Nós temos duas linhas, que nós traçamos: uma é a vermelha, onde nós estamos, que representa risco. A outra é a linha azul, onde todos esses anos que foram abaixo da média, foram muito ruins. Estamos desde 2015 com marcas muito ruins”, explicou o coordenador.

Segundo Falcão, a marca ideal seria o dobro da que o Rio Acre marca hoje e relembra os riscos do nível baixo das águas.

“Com isso nós temos diversos riscos, inclusive a captação de água. O rio dá uma noção de seca, que nós estamos enfrentando. Então, não só o rio, mas os reservatórios e os poços de água em todos os lugares pioram também. Sem a chuva no mês de julho, que já estamos dias sem chuva, prejudica a lavoura”, disse.

O coordenador também lembrou que com o período de seca, há o aumento de temperatura e queimadas. “Daqui a pouco, teremos a piora da qualidade do ar e da umidade do ar. Tudo isso em decorrência da seca. É preocupante”, afirmou.

A Defesa Civil está elaborando um plano de contingência contra as queimadas na capital. O plano deve abranger diversas instituições e órgãos da capital, que atuarão em conjunto para fiscalizar e orientar sobre o crime ambiental.