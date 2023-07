Com R$ 3,5 milhões para cultura e esporte, Bocalom lança cinco editais de apoio

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Fundação de Cultura, Lazer e Esporte Garibaldi Brasil (FGB), lançou cinco editais de apoio à cultura, além de dois prêmios. Os editais são nos segmentos de Esporte e Lazer; Arte; Patrimônio Cultural; Prêmio Povos Originários e Prêmio Mestre Aldenor da Costa Souza.

O prefeito também anunciou que R$ 3,5 milhões serão disponibilizados este ano para os editais, por meio da FGB. O evento conta com a presença de secretários municipais, vereadores, diversos artistas, atletas, autoridades e sociedade civil.

Segundo o presidente da FGB, Anderson Gomes, serão destinados R$ 2 milhões para cultura e R$ 1,5 milhão para esporte. “A gente vai contemplar cinco segmentos, são cinco editais que vão ter acesso a esse fundo municipal de cultura. A expectativa é que a gente consiga alcançar o maior número de fazedores de cultura e esporte do município”, disse.

Anderson falou ainda este é o resultado de trabalho, diálogo e principalmente visão da gestão Bocalom. “É um valor considerável, nunca antes na história do município. O prefeito tem visão de incentivo ao setor, que é tão importante para o nosso município, que passa por tanta dificuldade, mas ele enxerga, que através da cultura e esporte, a gente pode trazer soluções positivas”, completou.

O presidente da FGB ressaltou ainda a importância do fomento à cultura. “Um povo sem cultura, é um povo sem identidade. É importante que a gente consiga preservar isso, é importante que a gente consiga, cada dia mais, tratar com carinho e dar devida importância, que a gente possa valorizar, desenvolver da melhor forma possível e atrair o turismo e poder fazer com que a nossa cidade se desenvolva cada vez mais”, finalizou.

O prefeito Tião Bocalom, que prestigia o evento, lembrou que quando era jovem, fazia estava envolvido na cultura, como teatro, e no esporte, com o vôlei.

“Quando jovem, eu procurei fazer esse tipo de coisa e agora quando eu cheguei na Prefeitura de Rio Branco, eu vi o dinheiro que tinha no fundo e chamei a equipe. Fazer cultura, em uma cidade com essa daqui, com trezentos mil. Vamos subir para R$ 1,5 milhão e R$ 2 milhões, com isso que eu sei que a gente ajuda jovens e crianças. Eu tenho certeza absoluta que os fazedores de cultura de Rio Branco merecem respeito e o respeito você demonstra com apoio que você possa dar e a Prefeitura de Rio Branco tem todo carinho, todo respeito e sabe da importância desse fazedor de cultura para poder nos ajudar a ter uma população futura mais disciplinada”, explicou.

Conheça os editais

O edital da área Esporte e Lazer tem como objetivo promover a prática esportiva e atividades de lazer para todos os cidadãos. A previsão é de receber R$ 1,5 milhão.

O edital da área de Arte, que objetiva stimular a produção artística local em suas mais diversas manifestações. Este edital receberá R$ 850 mil. Já o edital da área de Patrimônio Cultural, que tem como objetivo principal preservar e valorizar o patrimônio histórico e cultural. Este edital também será de R$ 850 mil.

Já o Prêmio Povos Originários, que reconhece e fortalece as expressões culturais das comunidades indígenas, receberá R$ 200 mil e o Prêmio Mestre Aldenor da Costa Souza, que faz homenagem aos mestres e mestras que mantêm viva a tradição cultural na região, receberá R$ 100 mil.