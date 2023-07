Com saída de Soraya do UB, Alan Rick pode ganhar presidência de Comissão no Senado

A senadora Soraya Thronicke, que foi candidata à presidência da República em 2022, deixou o União Brasil para se filiar ao Podemos. Com a saída, a parlamentar foi destituída pela sigla do cargo de presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal.

Quem deve se beneficiar da saída de Soraya é o senador do Acre, Alan Rick. O União Brasil indicou ele para assumir o cargo deixado pela senadora do Mato Grosso do Sul.

O União Brasil também decidiu tirar a titularidade de Soraya da CPMI que investiga os responsáveis pelos ataques terroristas de 8 de janeiro, quando bolsonaristas invadiram e depredaram os prédios do Supremo Tribunal Federal, do Palácio do Planalto e do Congresso Nacional. O senador e ex-juiz Sérgio Moro pretende ser indicado para substituir Soraya na Comissão.

A indicação de Alan acontece logo após o jornal Estadão divulgar uma matéria declarando que o senador deve sair do União Brasil, após suposto atrito com a cúpula nacional do partido, que atualmente é comandada por Luciano Bivar.

De acordo com informações levantadas pelo site, ele já teria enviado o comunicado de desfiliação e está negociando uma possível ida para o Podemos ou Partido Liberal (PL). O senador não se pronunciou sobre o caso.