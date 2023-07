Com show, público movimenta primeira noite de Expoacre; VEJA FOTOS

Neste sábado (29), acontece a primeira noite da Expoacre 2023. O público começa a movimentar o parque de exposições e se prepara para o show de Evoney Fernandes, que abre a agenda de atrações nacionais.

A feira iniciou neste sábado, com a tradicional Cavalgada e encerra no dia 6 de agosto. Para todos os dias, haverá uma programação extensa com shows, apresentações culturais, rodeio e outras agendas na Arena de Rodeio.

O ContilNet, Sans Filmes e TV Rio Branco, afiliada da TV Cultura, fazem a cobertura completa da feira a partir das 21h, através do YouTube e na TV aberta, pelo canal 8.1.

Para o show, a abertura dos portões está marcada para às 22h e a apresentação deve iniciar às 00h.

Veja fotos de Juan Diaz para o ContilNet:

Acompanhe ao vivo: