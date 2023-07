Com verão forte, nível do rio Iaco desce para 1,29m e Defesa Civil faz alerta

Com a chegada do verão, o nível das águas do rio Iaco, em Sena Madureira, vem baixando consideravelmente nos últimos dias. Nesta sexta-feira (7), segundo dados da Defesa Civil, a régua amanheceu medindo somente 1,29 metros, bem abaixo da cota de alerta, que é de 14 metros.

De ontem para hoje, houve uma diminuição de 3 centímetros no volume das águas. “A situação desse ano é bem parecida com o que aconteceu no ano passado. Em 2022, por essa mesma época, o nível estava nesse patamar. A perspectiva é de que em setembro, chegue a marca 60 centímetros”, comentou Carlos Davila, representante da Defesa Civil.

Por enquanto, ainda não há risco de desabastecimento em Sena Madureira.

O Governo do Estado, por meio da Saneacre, mantém sua captação exclusivamente no Rio Iaco, por isso, o representante do setor recomenda a população que evite desperdiçar água para evitar problemas futuramente.