Concurso autorizado com 147 vagas para oficial da PM; salários chegam a R$ 11 mil

A Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração (Seplad) autorizou a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) a abrir novo concurso público para a carreira de oficial. A portaria, assinada pelo chefe da pasta, Ney Ferraz Júnior, consta no Diário Oficial (DODF) desta quarta-feira (5/7). O concurso será para provimento de 147 vagas.

Confira a distribuição:

Sexo masculino: 44 vagas imediatas e 88 para cadastro de reserva;

Sexo feminino: 5 vagas imediatas e 10 para cadastro de reserva.

Entre as atribuições da PMDF para o certame está a definição da banca que ficará responsável pelo novo edital.

A remuneração inicial do aprovado para a função de aspirante a oficial será de R$ 9.623,97. No posto de segundo-tenente, o soldo é de R$ 11.435,59. Além disso, os servidores contarão com auxílio-alimentação de R$ 850.

Saiba os requisitos para se inscrever:

Idade entre 18 e 30 anos;

Estatura mínima de 1,65m (homens) e 1,60m (mulheres);

Carteira de habilitação de categoria B (no mínimo);

Nível superior em qualquer área.

O último concurso para oficial da PMDF ocorreu em 2016, organizado pelo Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades) e para provimento de 50 vagas — das quais 45 eram para homens e 5, para mulheres.