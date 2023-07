Concurso da Ufac, enquete da Rainha e outras; veja as mais lidas da semana no ContilNet

Chegou o momento de se manter bem informado com as principais notícias da semana.

O ContilNet separou uma retrospectiva completa para você. Confira!

SEGUNDA-FEIRA

Criminosos declaram guerra contra policiais no Acre e fazem ameaças de morte

Um “salve”, forma de comunicação utilizado no submundo crime para comunicação entre seus membros e feito através de redes sociais na internet, captado pela Polícia, conclama criminosos a matarem pelo menos dois agentes de polícia civil e explodirem os prédios das delegacias de Epitaciolândia e Brasiléia. Seria uma forma de reação do crime na região do Alto Acre contra a ação policial das forças de seguranças que nos últimos dias vem prendendo pessoas, apreendendo armas e causando sérios prejuízos aos grupos de facções criminosas que agem no tráfico de drogas na região.

Enfermeiro é encontrado morto em hospital de Rio Branco

É de tensão e comoção o clima no hospital da Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre). A causa foi a morte de um enfermeiro do hospital encontrado morto por colegas nesta manhã de segunda-feira (17), na área de reposuo dos enfermeiros.

TERÇA-FEIRA

Bomba! Enquete Rainha do Rodeio da Expoacre ultrapassa meio milhão de votos; veja parcial

Criada no dia 6 de julho pelo jornalista Douglas Richer, do portal ContilNet Notícias, a enquete para saber qual candidata merece ganhar o título de Rainha do Rodeio da ExpoAcre ultrapassou meio milhão de votos na manhã desta terça-feira (18). De acordo com o suporte do site ContilNet, a enquete no momento contabiliza 514,745 votos.

Ex-presidente de federação no Acre está desaparecido; família pede ajuda

O bacharel em Direito Atevaldo Satana, que está se preparando para obtenção da carteira de advogado junto à OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), seção Acre, está desaparecido.

QUARTA-FEIRA

Gladson exonera mais comissionados e escolhe nova gerente de hospital; veja lista

Na edição do Diário Oficial do Acre desta quarta-feira (19), o governador Gladson Cameli assinou novas exonerações e nomeações de servidores públicos da administração pública estadual.

Concurso UFAC: 20 vagas de até R$ 4,5 mil; Inscreva-se

O concurso UFAC está com inscrições abertas! A Universidade Federal do Acre oferta 20 vagas para cargos de nível médio e superior.

QUINTA-FEIRA

TJAC mantém penas das condenações de Ícaro e Alan por morte de Jonhliane

A câmara criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJ-AC) manteve a decisão do conselho de sentença da 2ª Vara do Tribunal do Júri Popular da comarca de Rio Branco que, em maio de 2022, condenou Ícaro José da Silva Pinto e Alan Lima pela morte de Jonhliane Paiva, atropelada e morta em agosto 2020.

Caminhoneiro é vítima de trote e acaba causando acidente na Via Verde

Um acidente ocorrido na manhã desta quinta-feira (20), na Via Verde, em Rio Branco, congestionou o trânsito em frente à loja Havan.

SEXTA-FEIRA

Líderes de diferentes religiões no Acre se unem para repudiar ameaça a terreiro de umbanda

O Instituto Ecumênico Fé e Política do Acre, organização que reúne líderes religiosos de vários cleros, emitiu uma nota após uma reportagem do ContilNet expor uma denúncia em que um terreiro no bairro Boa União, em Rio Branco, havia sido ameaçado de ser “metralhado”.

Prefeitura divulga resultado final do processo seletivo do Saerb; veja a lista de classificados

A prefeitura de Rio Branco publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (21), o resultado final classificatório do processo seletivo para contratação temporária de profissionais de nível fundamental, médio e superior para atuar no Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb).