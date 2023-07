Concurso do Incra, votação da Rainha do Rodeio, novo presidente do Deracre e mais; veja as mais lidas

Chegou o momento de se manter bem informado com as principais notícias da semana.

SEGUNDA-FEIRA

Sem expediente corrido, secretário define novo horário de trabalho no Acre

O secretário de Obras Públicas do Acre, Ítalo Lopes, publicou na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (3), a portaria que oficializa o novo horário de expediente e de atendimento ao público.

URGENTE: PF prende quadrilha que falsificava diplomas de Medicina da Ufac

O programa Fantástico, da Rede Globo, deste domingo (3), trouxe à tona a investigação da Polícia Federal, na Operação Catarse, que prendeu parte de uma quadrilha que falsificava diplomas de Medicina, de várias Universidades Federais, inclusive da Universidade Federal do Acre (Ufac).

TERÇA-FEIRA

Pimenta: a gente nunca esquece uma caravana na BR-364, ainda mais quando descobre o macadame

A caravana pela BR-364 até Cruzeiro do Sul realizada na última sexta-feira (30), foi mais uma para fortalecer e consolidar a luta pela travessia da rodovia com o máximo de conforto e segurança por todo o sempre e sob qualquer clima. A julgar pelos comentários dos participantes do evento, no futuro o uso de macadame hidráulico permitirá ao tráfego flutuar sobre um tapete de pedras grandes, recheadas de pedregulhos e preenchidas por areia molhada e prensada por rolo compressor. Uma tecnologia milenar, segundo o engenheiro Ricardo Araújo, superintendente do Dnit no Acre, nunca implantada naquela região por conta do alto custo, 40% superior.

Gladson envia PEC à Aleac que pode retirar o ISE da esfera da Segurança Pública

O Governo do Estado encaminhou nesta terça-feira (4) à Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) uma proposta que pretende desvincular o Instituto Socioeducativo (ISE) da Segurança Pública e anexá-lo à Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASD).

QUARTA-FEIRA

Família faz homenagem para Aurélio Cruz, ex-secretário de Habitação do Acre

Nesta quarta-feira, 5, completam sete dias que nos despedimos do nosso amado Aurélio. Além de Brasília, haverá missa de sétimo dia às 19 horas, na Catedral Nossa Senhora de Nazaré, no centro de Rio Branco.

Adolescente é encontrado morto dentro de cela de presídio em Rio Branco

O adolescente infrator J.C.M.O, de 16 anos, foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (5), em uma cela do Centro Socioeducativo Aquiry, no bairro do Bosque, em Rio Branco.

QUINTA-FEIRA

Qual candidata merece ganhar o título de Rainha do Rodeio da Expoacre 2023? VOTE

A final do concurso A Rainha do Rodeio da ExpoAcre 2023 irá ocorrer no dia 23 de julho, às 19h, em frente do Palácio Rio Branco, com direito a banda de música sertaneja, Dj, e claro, a torcida organizada das candidatas, que prometem altas performances durante suas apresentações, como tocar berrante, estourar muxinga, entre outras surpresas.

Professor da Ufac é nomeado por Gladson como novo presidente do Deracre

O governador Gladson Cameli oficializou no Diário Oficial do Acre desta quinta-feira (6), a nomeação do novo presidente do Departamento de Estrada e Rodagens do Acre (Deracre).

SEXTA-FEIRA

Governo lança I Prêmio de Jornalismo com um total de R$ 150 mil em premiações

O Governo do Acre lançou nesta sexta-feira (7) o I Prêmio de Comunicação do Governo do Estado do Acre, que contemplará jornalistas e comunicadores de todo o estado. A 1ª edição do prêmio vai premiar os vencedores de cada categoria com um valor de R$ 15 mil.

Incra anuncia concurso com mais de 700 vagas; veja oportunidades

Em entrevista franqueada à imprensa nesta quinta-feira (6), o superintendente do Incra no Estado do Acre, Márcio Alécio, informou que ao longo deste ano o Governo Federal promoverá concurso público para o referido setor. O edital ainda será lançado, com vagas disponíveis para várias partes do Brasil.