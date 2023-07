Concurso IBGE: confira os salários oferecidos no novo edital

As inscrições para o concurso IBGE seguem abertas. Ao todo, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística seleciona para o preenchimento de 7.548 vagas temporárias, com os seguintes salários e benefícios:

agente de pesquisas e mapeamento (R$1.387,50); e

supervisor de coleta e qualidade (R$3.100).

Em ambos os casos, os aprovados receberão auxílio alimentação de R$658, auxílio transporte e auxílio pré-escolar, assim como terão direito a férias e 13º salário proporcionais.

Para concorrer, em ambos os cargos, é necessário apresentar o nível médio completo. No caso do supervisor, o candidato precisa ainda ter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva ou provisória, no mínimo, na categoria B.

Para o posto de agente de pesquistas, o concurso conta com 6.742 vagas, que estão distribuídas pelos seguintes estados:

Região Sudeste

Rio de Janeiro – 499 vagas;

São Paulo – 724 vagas

Minas Gerais – 517 vagas; e

Espírito Santo – 216 vagas

Região Sul

Santa Catarina – 336 vagas;

Rio Grande do Sul – 360 vagas; e

Paraná – 348 vagas.

Região Centro-Oeste

Distrito Federal – 152 vagas;

Goiás – 261 vagas;

Mato Grosso – 180 vagas; e

Mato Grosso do Sul – 160 vagas.

Região Nordeste

Alagoas – 189 vagas;

Bahia – 392 vagas;

Ceará – 332 vagas;

Maranhão – 277 vagas;

Paraíba – 171 vagas;

Pernambuco – 279 vagas;

Piauí – 151 vagas;

Rio Grande do Norte – 155 vagas; e

Sergipe – 120 vagas.

Região Norte

Acre – 113 vagas;

Amapá – 180 vagas;

Amazonas – 63 vagas;

Pará – 251 vagas;

Rondônia – 109 vagas;

Roraima – 72 vagas; e

Tocantins – 125 vagas.

Já no caso do supervisor de coleta e qualidade o concurso IBGE traz 806 vagas, que estão divididas pelas seguintes regiões do país:

Região Sudeste

Rio de Janeiro – 61 vagas;

São Paulo – 94 vagas;

Minas Gerais – 78 vagas; e

Espírito Santo – 24 vagas.

Região Sul

Santa Catarina – 36 vagas;

Rio Grande do Sul – 38 vagas; e

Paraná – 38 vagas.

Região Centro-Oeste

Distrito Federal – 20 vagas;

Goiás – 29 vagas;

Mato Grosso – 22 vagas; e

Mato Grosso do Sul – 18 vagas.

Região Nordeste

Alagoas – 21 vagas;

Bahia – 51 vagas;

Ceará – 37 vagas;

Maranhão – 29 vagas;

Paraíba – 20 vagas;

Pernambuco – 30 vagas;

Piauí – 17 vagas;

Rio Grande do Norte – 18 vagas; e

Sergipe – 15 vagas.

Região Norte

Acre – 14 vagas;

Amapá – 10 vagas;

Amazonas – 19 vagas;

Pará – 27 vagas;

Rondônia – 18 vagas;

Roraima – 11 vagas; e

Tocantins – 15 vagas.

Concurso IBGE recebe inscrições até dia 19

As inscrições para o concurso IBGE serão aceitas até as 23h do dia 19 de julho, por meio do site do IBFC. A taxa é de R$42,20.

Inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e membros de família de baixa renda ou doadores de medula óssea podem solicitar a isenção da taxa, durante o período de inscrição.

Como já adiantado pelo IBGE, as seleções serão destinadas a pessoas que não foram contratadas, nos últimos dois anos, em outros processos seletivos regidos pela Lei nº 8.745/1993.

“Candidatos que tenham tido contrato com o IBGE precisam esperar 24 meses para serem contratados novamente, de acordo com a legislação em vigor”, disse.

Concurso IBGE terá provas em setembro

Os candidatos do concurso IBGE serão avaliados por meio de provas objetivas, a serem aplicadas em todos os municípios que contam com vagas, em ambos os editais.

Os exames estão previstos para o dia 17 de setembro, nos turnos da manhã (supervisor) e da tarde (agente), o que permitirá aos candidatos disputar os dois cargos.

Em ambos os casos, as provas objetivas serão compostas por 60 questões, sendo elas de:

Agentes

Língua Portuguesa (20);

Matemática e Raciocínio Lógico (15);

Ética no Serviço Público (cinco); e

Geografia (20).

Supervisor

Língua Portuguesa (14);

Matemática e Raciocínio Lógico (oito);

Ética no Serviço Público (cinco);

Noções de Informática (cinco);

Noções de Administração e Situações Gerenciais (14); e

Geografia (14).

Para ser aprovado, será preciso obter 18 pontos no total da prova e, pelo menos, um em cada disciplina.

Após a conclusão de todas as etapas, o concurso será finalizado no dia 23 de outubro, ficando válido, inicialmente por um ano.

IBGE tem outros editais previstos para este ano

Além dos editais já divulgados, o IBGE tem mais duas bancas e mais três cargos autorizados para provimento ainda este ano. São eles:

Instituto Selecon

nível médio: agente de pesquisa por telefone (276); e

nível superior: supervisor de pesquisa (49).

Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan)

nível médio: codificador (120)

Assim como o IBFC, o Instituto Selecon já foi contratado e anuncia como “em breve” a publicação dos editais de agente e supervisor.