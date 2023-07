Concurso IBGE: edital com 2.378 vagas efetivas? Saiba tudo

Um novo concurso IBGE para cargos efetivos é aguardado para ocorrer ainda em 2023. Pelo menos foi o que disse o assessor econômico do Ministério do Planejamento, João Villaverde.

A previsão foi dada durante a divulgação dos dados do Censo Demográfico 2022. Na ocasião, Villaverde afirmou que a seleção está no radar e receber autorização ainda este ano.

Ainda segundo o assessor, o mais importante, que é a sinalização do aval do Ministério da Gestão já existe.

“haverá concurso para o IBGE”.

O aval para o concurso IBGE de efetivos já foi sinalizado pela ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, em coletiva realizada em junho.

Em resposta à Folha Dirigida por Qconcursos, a titular da pasta afirmou que o IBGE ficou fora da lista divulgada pela pasta, mas que a autarquia ainda pode ser contemplada com um aval, nas próximas semanas.

“Esse concurso deve sair em breve também, tá bem na boca pra sair”.

Segundo Dweck, apesar do Governo Federal estar priorizando concursos de nível superior, o IBGE poderá contar com aval para cargos de nível médio.

Vagas solicitadas para novo concurso IBGE para efetivos

Em maio deste ano, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística confirmou, com exclusividade à Folha Dirigida por Qconcursos, o pedido de um novo concurso IBGE para efetivos.

Enviado em abril deste ano ao Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO), o documento solicita autorização para a abertura de 2.378 vagas efetivas, para os seguintes cargos:

analistas de planejamento, gestão e infraestrutura em informações geográficas e estatísticas (412 vagas);

tecnologistas em informações geográficas e estatísticas (467);

pesquisadores em informações geográficas e estatísticas (11); e

técnicos em informações geográficas e estatísticas (1.488).

Salários dos trabalhadores do IBGE

Caso o concurso seja autorizado, existe uma previsão de gastos com os seguintes salários:

R$8.488,47 (analista);

R$9.389,06 (pesquisador); e

R$3.677,27 (técnicos).

Além do vencimento básico, os servidores do IBGE recebem o auxílio-alimentação, no valor de R$658.

Atribuições dos cargos

Analistas de planejamento, gestão e infraestrutura em informações geográficas e estatísticas → As principais atribuições são voltadas para o exercício de atividades administrativas e logísticas relativas ao exercício das competências institucionais e legais a cargo do IBGE.

Tecnologistas em informações geográficas e estatísticas → as atribuições são voltadas às atividades especializadas de produção, análise e disseminação de dados e informações de natureza estatística, geográfica, cartográfica, geodésica e ambiental; conforme estabelecido no artigo 71, incisos II e IV, da Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006.

Pesquisadores em informações geográficas e estatísticas → as atribuições são voltadas às atividades especializadas de ensino e pesquisa científica, tecnológica e metodológica em matéria estatística, geográfica, cartográfica, geodésica e ambiental, conforme estabelecido no art. 71, incisos I, II e IV, da Lei nº 11.355, de 19 de outubro de 2006, e alterações posteriores.

Técnicos em informações geográficas e estatísticas → as atribuições são voltadas para o suporte e o apoio técnico especializado às atividades do IBGE – ensino, pesquisa, produção, análise e disseminação de dados e informações de natureza estatística, geográfica, cartográfica, geodésica e ambiental.

Além das atribuições gerais, os trabalhadores são distribuídos por áreas específicas com diferentes responsabilidades de acordo com o setor.

Para desempenhar as funções é necessário que o nomeado possua capacidade auditiva e de comunicação verbal para realizar o trabalho, capacidade motora para manusear microcomputador e seus periféricos durante a realização do trabalho, acuidade visual para realizar o trabalho e agilidade para cumprir as tarefas determinadas, nos prazos exigidos nos cronogramas das atividades e de acordo com o padrão de qualidade requerido.

Como foi último concurso IBGE

O último concurso para efetivos do IBGE foi aberto em 2015 com 600 vagas de níveis médio e superior. Na ocasião, os candidatos a técnico foram avaliados por meio de uma prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório.

Foram quatro horas de aplicação durante as quais os candidatos tiveram que responder a 60 questões, sendo 20 de Português, 15 de Geografia, 15 de Matemática e dez sobre Conhecimentos sobre o IBGE.

Para ser aprovado era preciso acertar 40% da prova e não zerar nenhuma das disciplinas.