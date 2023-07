Concurso IBGE: inscrições prorrogadas para 7.548 vagas temporárias!

Os concurseiros interessados em uma das 7.548 vagas temporárias do concurso IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) terão mais uma chance de participar da seleção!

Isso porque o prazo de inscrições, que se encerraria no último 19 de julho, foi prorrogado até o próximo domingo, 23 de julho!

As inscrições podem ser efetuadas no site da banca IBFC, organizadora do certame, mediante pagamento de taxa de participação no valor de R$ 42,00. Já as provas, estão marcadas para o dia 17 de setembro de 2023.

Vale lembrar que as oportunidades serão distribuídas da seguinte forma:

Agente de Pesquisas e Mapeamento: 6.742 vagas

Ampla: 4.833 vagas

Pessoas pretas ou pardas: 1.355 vagas; e

PcD: 554 vagas.

Supervisor de Coleta e Qualidade: 806 vagas

Ampla: 604 vagas;

Pessoas pretas ou pardas: 161 vagas; e

PcD: 41 vagas.

Para concorrer, o candidato deverá possuir o nível médio de escolaridade. Em relação à remuneração, os aprovados na seleção receberão salário de R$ 1.387,50 para Agente e R$ 3.100,00 para Supervisor.

É importante lembrar que um novo concurso IBGE para efetivos acaba de ser autorizado! Serão 895 vagas de níveis médio e superior, e a expectativa é que o edital seja publicado até janeiro de 2024. Confira mais detalhes desta excelente oportunidade, a seguir!

Concurso IBGE para efetivos em breve

De acordo com autorização do novo edital para servidores, as 895 vagas efetivas serão distribuídas da seguinte forma:

Nível médio

Técnico em Informações Geográficas e Estatísticas: 300 vagas.

Nível superior

Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas: 275 vagas;

Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas: 312 vagas; e

Pesquisador em Informações Geográficas e Estatísticas: 8 vagas.

Conforme explicado anteriormente, a previsão é que o edital seja publicado até janeiro de 2024 e as provas sejam realizadas em até dois meses após a publicação do documento de abertura.

Quais serão os salários do concurso IBGE?

Os salários dos órgãos do poder executivo federal foram reajustados em 9%. Sendo assim, os salários iniciais dos servidores aprovados no concurso IBGE será de:

Analistas de Planejamento, Gestão e Infraestrutura e Tecnologistas em Informações Geográficas e Estatísticas (nível superior)

Inicial (sem retribuição por titulação): R$ 9.252,43

Inicial (com retribuição de titulação de aperfeiçoamento/especialização): R$ 9.726,86

Inicial (com retribuição de titulação de mestre): R$ 10.201,28

Inicial (com retribuição de titulação de doutor): R$ 11.346,61

Pesquisadores em Informações Geográficas e Estatísticas (nível superior)

Inicial (sem retribuição por titulação): R$ 10.234,07

Inicial (com retribuição de titulação de aperfeiçoamento/especialização): R$ 10.775,40

Inicial (com retribuição de titulação de mestre): R$ 11.315,14

Inicial (com retribuição de titulação de doutor): R$ 12.707,87

Técnicos em Informações Geográficas e Estatísticas (nível médio)

Inicial de R$ 3.997,32 (sem gratificação de qualificação).

Além dos valores descritos acima, os servidores ainda fazem ao auxílio alimentação de R$ 658,00.

Resumo concurso IBGE – Temporários

Banca: IBFC

Cargos:

Agente de Pesquisas e Mapeamento

Supervisor de Coleta e Qualidade

Vagas 7.548

Escolaridade: nível médio

Inscrições: até 23/7

Taxa: R$ 42,20

Salário: de até R$ 3.758,00 (remuneração + vale alimentação)

Provas 17/9

Edital – Agente

Edital – Supervisor