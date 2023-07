Concurso IBGE: veja distribuição das 7.548 vagas por estado

Já está sabendo que tem um novo concurso IBGE com edital publicado? A oferta é de 7.548 vagas temporárias, nos cargos de agente de pesquisas e mapeamento e supervisor de coleta e qualidade.

Ambas as carreiras são destinadas a quem tem o nível médio completo. No caso do supervisor, é preciso ainda ter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva ou provisória, no mínimo, na categoria B.

Mas, a pergunta que muitos estão atrás é sobre a lotação: há vagas em todo território nacional?

A resposta é sim! O IBGE trouxe oferta para todos os estados, em vários municípios.

Veja a distribuição completa das vagas do concurso IBGE

Ficou interessado em participar deste concurso do IBGE e quer saber quantas vagas serão ofertadas no seu estado ou região? Veja a seguir!

Agente de pesquisas e mapeamento

Região sudeste

Rio de Janeiro – 499 vagas;

São Paulo – 724 vagas

Minas Gerais – 517 vagas;

Espírito Santo – 216 vagas

Região sul

Santa Catarina – 336 vagas;

Rio Grande do Sul – 360 vagas;

Paraná – 348 vagas.

Região Centro-Oeste

Distrito Federal – 152 vagas;

Goiás – 261 vagas;

Mato Grosso – 180 vagas;

Mato Grosso do Sul – 160 vagas.

Região Nordeste

Alagoas – 189 vagas;

Bahia – 392 vagas;

Ceará – 332 vagas;

Maranhão – 277 vagas;

Paraíba – 171 vagas;

Pernambuco – 279 vagas;

Piauí – 151 vagas;

Rio Grande do Norte – 155 vagas;

Sergipe – 120 vagas.

Região Norte

Acre – 113 vagas;

Amapá – 180 vagas;

Amazonas – 63 vagas;

Pará – 251 vagas;

Rondônia – 109 vagas;

Roraima – 72 vagas;

Tocantins – 125 vagas.

Supervisor de coleta e qualidade

Região sudeste

Rio de Janeiro – 61 vagas;

São Paulo – 94 vagas;

Minas Gerais – 78 vagas;

Espírito Santo – 24 vagas.

Região sul

Santa Catarina – 36 vagas;

Rio Grande do Sul – 38 vagas;

Paraná – 38 vagas.

Região Centro-Oeste

Distrito Federal – 20 vagas;

Goiás – 29 vagas;

Mato Grosso – 22 vagas;

Mato Grosso do Sul – 18 vagas.

Região Nordeste

Alagoas – 21 vagas;

Bahia – 51 vagas;

Ceará – 37 vagas;

Maranhão – 29 vagas;

Paraíba – 20 vagas;

Pernambuco – 30 vagas;

Piauí – 17 vagas;

Rio Grande do Norte – 18 vagas;

Sergipe – 15 vagas.

Região Norte

Acre – 14 vagas;

Amapá – 10 vagas;

Amazonas – 19 vagas;

Pará – 27 vagas;

Rondônia – 18 vagas;

Roraima – 11 vagas;

Tocantins – 15 vagas.

Acesse os editais na íntegra e veja a lista de todos os municípios contemplados.

Concurso IBGE 2023: como se inscrever?

As inscrições deste novo concurso para o IBGE já estão abertas. Para participar, basta acessar o site do IBFC.

O prazo ficará disponível até as 23h do dia 19 de julho. A taxa é de R$42,20.

Inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e membros de família de baixa renda ou doadores de medula óssea poderão solicitar a isenção da taxa, durante todo o período de inscrição.

Este processo seletivo visa admitir pessoas que não foram contratadas, nos últimos dois anos, em outras seleções.

“Candidatos que tenham tido contrato com o IBGE precisam esperar 24 meses para serem contratados novamente, de acordo com a legislação em vigor”, diz o IBGE.

Concurso IBGE terá provas em setembro

Os candidatos do concurso IBGE serão avaliados por meio de provas objetivas, a serem aplicadas em todos os municípios que contam com vagas, em ambos os editais.

Os exames estão previstos para o dia 17 de setembro, nos turnos da manhã (supervisor) e da tarde (agente), o que permitirá aos candidatos disputar os dois cargos.

Em ambos os casos, as provas objetivas serão compostas por 60 questões, sendo elas de:

Agentes

Língua Portuguesa (20);

Matemática e Raciocínio Lógico (15);

Ética no Serviço Público (cinco); e

Geografia (20).

Supervisor

Língua Portuguesa (14);

Matemática e Raciocínio Lógico (oito);

Ética no Serviço Público (cinco);

Noções de Informática (cinco);

Noções de Administração e Situações Gerenciais (14); e

Geografia (14).

Para ser aprovado, será preciso obter 18 pontos no total da prova e, pelo menos, um em cada disciplina.

Após a conclusão de todas as etapas, o concurso será finalizado no dia 23 de outubro, ficando válido, inicialmente por um ano.