Concurso INSS: ministro confirma edital para Peritos; veja!

Está confirmada a realização de um novo concurso INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) para cargos de Perito!

A informação foi confirmada pelo ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, nesta sexta-feira, 21 de julho, através de suas redes sociais.

“Nós estamos trabalhando, já chamamos mais de mil concursados do INSS, estamos preparando concurso, também, para médicos peritos”, destacou Carlos Lupi.

Apesar da boa notícia, o quantitativo de vagas ou o cronograma previsto para a realização da seleção não foram divulgados.

Entretanto, em declaração recente, o secretário do Regime Geral da Previdência Social, Adroaldo Portal, afirmou que o certame deverá ofertar 1.700 vagas.

Vale lembrar, também, que, no início de 2023, Carlos Lupi já apontava a necessidade de recomposição do quadro de médicos peritos. Na ocasião, o ministro afirmou que apenas a metade do efetivo inicial está em atividade.

Atualmente, o salário inicial de um perito médico do INSS varia entre R$ 7.938,29 (20 horas semanais) e R$ 15.875,50 (40 horas semanais), considerando o reajuste de 9% concedido pelo governo federal em 2023.

Concurso INSS já solicitado para Técnicos e Analistas

Um novo concurso INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) já foi solicitado e poderá ser realizado ainda em 2023, ofertando vagas de níveis médio e superior em todo o país!

A solicitação de autorização para a realização do novo certame foi assinada pelo presidente do INSS, Glauco André Fonseca Wamburg, e encaminhada ao Ministério da Previdência Social.

O documento solicita o provimento de 7.655 vagas de níveis médio e superior. Veja abaixo a distribuição das oportunidades:

Técnico do Seguro Social: 5.819 vagas; e

Analista do Seguro Socia: 1.836 vagas.

De acordo com a nota técnica, o novo pedido se justifica devido a necessidade de recomposição do quadro de pessoal que, mesmo após a realização do certame de 2022, ainda encontra-se com alto déficit de servidores. Com a realização de um novo concurso espera-se os serviços previdenciários e assistenciais sejam cumpridos rapidamente.

Último concurso INSS para peritos

O certame mais recente para o cargo de perito aconteceu no ano de 2011. Na ocasião, foram ofertadas 375 vagas para médicos, além de oportunidades para carreira de Técnico.

A seleção foi organizada pela Fundação Carlos Chagas (FCC) e contou com remuneração inicial de R$ 9.070,93, compostos de:

Vencimento básico – R$ 4.536,53

Gratificação de Desempenho de Atividade de Perícia Médica Previdenciária – até R$ 4.230,40

Auxílio Alimentação – R$ 304,00

Os candidatos foram avaliados por meio de duas etapas, sendo uma com provas objetivas e prova de títulos, apenas classificatória.

As avaliações foram compostas por 80 questões e tiveram duração de 4 horas. Confira a divisão de itens no quadro abaixo:

Ao todo, o certame registrou 11.760 candidatos inscritos, sendo 31 candidatos por vaga ofertada.

Resumo do concurso INSS

Situação: edital anunciado

Vagas: a definir

Cargo: Médico Perito

Escolaridade: nível superior

Salários: até R$ 15.875,50

