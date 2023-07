Concurso Polícia Penal AC: saiba onde as provas serão realizadas

Inscrições abertas até 24 de julho

O edital do concurso Polícia Penal AC (Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre – IAPEN/AC) foi publicado com 329 vagas para os níveis médio e superior.

As oportunidades são para os cargos de Técnico Administrativo e Operacional, Agente de Polícia Penal, Assistente Social, Engenheiro Civil, Especialista em Execução Penal e Psicólogo, distribuídas em diferentes regiões. Os salários variam de R$ 3.221,90 a R$ 6.561,76.

Os interessados poderão realizar a inscrição até o dia 24 de julho, no site da banca organizadora, IBFC, ao custo de R$ 53,00 a R$ 81,00.

Concurso Polícia Penal AC: onde as provas serão aplicadas?

Segundo o edital, os candidatos serão avaliados por meio de sete etapas, a depender do cargo. As provas objetiva e discursiva serão aplicadas no dia 1º de outubro.

No momento da inscrição, os candidatos poderão selecionar onde vão realizar as provas, podendo optar pelas cidades de Brasiléia, Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira e Tarauacá do Estado do Acre.