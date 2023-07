Concurso PRF aguarda aval para mais de 5 mil vagas; saiba tudo

A Polícia Rodoviária Federal vive a expectativa de resposta positiva para a realização de um novo concurso PRF. A corporação solicitou 5.121 vagas para cargos de níveis médio e superior.

O pedido foi protocolado no Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos até o dia 31 de maio deste ano. Agora, o aval deve ser analisado pela pasta responsável.

A PRF pede a abertura de um novo concurso para a área Policial com 4.902 oportunidades. A carreira na corporação é única, sendo o policial rodoviário federal, de nível superior.

Além disso, a corporação solicitou autorização para um concurso PRF de nível médio. Neste caso, o pedido é para o preenchimento de 219 vagas de agente administrativo.

Quer ficar por dentro das principais notícias que rolam no mundo dos concursos? Acompanhe o nosso canal no Telegram e fique por dentro de tudo!

O que é preciso para ser um policial rodoviário federal?

A carreira de policial rodoviário federal é destinada a candidatos com nível superior em qualquer área.

Outro requisito importante é ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B ou superior.

Além disso, a PRF exige que o candidato tenha, na data da matrícula no Curso de Formação Profissional, idade mínima de 18 anos e máxima de 65 anos.

O que faz um policial rodoviário federal?

As atribuições do policial rodoviário federal são divididas por classes:

► Terceira Classe: atividades de natureza policial envolvendo fiscalização, patrulhamento e policiamento ostensivo, atendimento e socorro às vítimas de acidentes rodoviários e demais atribuições relacionadas com a atividade finalística da PRF;

► Segunda Classe: atividades de natureza policial envolvendo a execução e controle administrativo e operacional das atividades inerentes ao cargo, além das

atribuições da Terceira Classe;

► Primeira Classe: atividades de natureza policial, envolvendo planejamento, coordenação, capacitação, controle e execução administrativa e operacional,

bem como articulação e intercâmbio com outras organizações policiais, em âmbito nacional, além das atribuições da Segunda Classe; e

► Classe Especial: atividades de natureza policial e administrativa, envolvendo direção, planejamento, coordenação, supervisão, controle e avaliação administrativa e operacional, coordenação e direção das atividades de corregedoria, inteligência e ensino, bem como a articulação e o intercâmbio com outras organizações e corporações policiais, em âmbito nacional e internacional, além das atribuições da Primeira Classe.

O PRF tem vencimento de R$10.790,87, após reajuste em 2023. Se somado com o novo auxílio-alimentação de R$658, totaliza uma remuneração de R$11.448,87.

O que é preciso para ser um agente administrativo da PRF?

O concurso PRF de agente administrativo é destinado a quem tem o nível médio completo como requisito de escolaridade.

No entanto, também é necessário ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos do § 1º do artigo 12 da Constituição Federal.

Além disso, é preciso estar em dia com as obrigações eleitorais e, em caso de candidato do sexo masculino, também com as militares.

Ter idade mínima de dezoito anos completos na data da posse e ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo.

De acordo com o último edital publicado para o cargo, entre as principais atribuições dos agentes administrativos estão:

executar atividades administrativas, de nível intermediário, relativas às competências legais, da Polícia Rodoviária Federal, por meio da prestação de apoio técnico administrativo à área finalística da Instituição.

Quanto ganha um agente administrativo da PRF?

Após reajuste salarial, a remuneração do agente de nível médio da Polícia Rodoviária Federal passou a ser de R$5.831,31, já somado com o novo auxílio-alimentação de R$658.

De acordo com a corporação, os servidores ainda fazem jus a:

R$145 de assistência saúde complementar (per capita);

R$470 de auxílio-transporte (valor médio).

A remuneração pode se tornar ainda mais atrativa com as progressões em nível de carreira.

O que é cobrado no concurso PRF de nível superior?

O concurso PRF possui diversas etapas de avaliação, sendo:

Provas objetivas Provas discursivas Teste de Aptidão Física (TAF) Avaliação de saúde Avaliação psicológica Avaliação de títulos Investigação social Curso de formação

Na prova objetiva são cobradas as disciplinas de:

Bloco I

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico-Matemático

Informática

Noções de Física

Ética no Serviço Público

Geopolítica Brasileira

Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol)

Bloco II

Legislação de Trânsito

Bloco III

Noções de Direito Administrativo

Noções de Direito Constitucional

Noções de Direito Penal

Direito Processual Penal

Legislação Especial

Direitos Humanos e Cidadania

Será aprovado na prova objetiva quem conseguir pelo menos 15 pontos no Bloco I, dez no Bloco II e dez no Bloco III, além de 50 pontos no conjunto dos três blocos da avaliação.

Já na prova discursiva, o candidato precisa elaborar uma redação de texto dissertativo com até 30 linhas.

Outra etapa da seleção é o Teste de Aptidão Física (TAF). Na ocasião, os candidatos realizam: