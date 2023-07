Concurso UFAC: inscrições abertas para nível médio e superior

Está aberto o período de inscrições para o concurso UFAC e você não pode perder esta oportunidade! O edital da Universidade Federal do Acre está ofertando 20 vagas para cargos de nível médio e superior.

Os interessados em participar podem se inscrever entre os dias 12 a 25 de julho 2023, através do site https://www2.ufac.br/editais/prodgep.

Confira os valores das taxas de inscrição:

Nível médio: R$ 65,00

Nível técnico: R$ 80,00

Nível superior: R$ 150,00

O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 25 de julho de 2023.

Concurso UFAC: cargos e vagas

O concurso UFAC oferta 20 vagas para o preenchimento de Cargos da Carreira de Técnico-Administrativo em Educação para o seu Quadro de Pessoal Efetivo.

Confira abaixo os cargos, vagas e requisitos:

Assistente de Alunos

Vagas: 1

Requisitos: Médio Completo + 6 Meses de Experiência

Assistente em Administração

Vagas: 6

Requisitos: Médio Profissionalizante ou Médio completo + experiência de 12 meses

Técnico em Farmácia

Vagas: 1

Requisitos: Médio Profissionalizante ou Médio Completo + Curso Técnico

Técnico em Radiologia

Vagas: 1

Requisitos: Médio Profissionalizante ou Médio Completo + Curso Técnico



Técnico em Enfermagem

Vagas: 1

Requisitos: Médio Profissionalizante ou Médio Completo + Curso Técnico

Técnico em Contabilidade

Vagas: 5

Requisitos: Médio Profissionalizante ou Médio completo + curso técnico em eletrônica com ênfase em sistemas computacionais.

Arquivista

Vagas: 1

Requisitos: Curso Superior em Arquivologia

Médico/área: Clínico geral

Vagas: 1

Requisitos: Curso Superior em Medicina.

Enfermeiro

Vagas: 1

Requisitos: Curso Superior em Enfermagem

Biólogo

Vagas: 1

Requisitos: Curso Superior em Ciências Biológicas

Engenheiro de Segurança do Trabalho

Vagas: 1

Requisitos: Curso Superior em Engenharia com Especialização em Segurança do Trabalho

