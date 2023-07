Já estamos na segunda parte do ano de 2023, e diversos editais de concursos públicos de nível médio estão previstos e abertos para o mês de julho.

São oportunidades para diversas regiões do país, com remunerações iniciais que podem ultrapassar a marca dos R$ 6 mil. O Direção Concursos preparou um levantamento especial para você. Veja mais detalhes no índice abaixo: