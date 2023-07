Concursos 2023: editais da área fiscal previstos para julho

O mês de julho de 2023 reserva ótimas possibilidades de concursos públicos para os concurseiros. Somente na área fiscal, três editais estão, no momento, previstos e abertos!

Concurso ISS SP

Dos editais que estão nesta lista, o único que está com inscrições abertas é o ISS SP (Secretaria de Fazenda Municipal de São Paulo).

Os interessados poderão realizar suas respectivas inscrições no portal da banca Vunesp até o dia 25/7. O valor da taxa varia de acordo com o cargo desejado: R$ 135,00 (Auditor) e R$ 85,00 (Analista).

O certame é destinado ao provimento de oportunidades para os seguintes cargos:

Auditor: 60 vagas, sendo elas:

Gestão Tributária: 50 vagas; e

Tecnologia da Informação: 10 vagas.

Analista: 50 vagas.

O salário inicial do aprovado será de até R$ 26.049,51. As provas objetivas serão aplicadas nos dias 24/9 e 1/10 (Auditor) e 17/9 (Analista).

Concursos 2023 – AFT

O concurso AFT (Auditor-Fiscal do Trabalho) é um dos mais aguardados de 2023. O certame será destinado ao provimento de 900 vagas.

Mas a pergunta que fica é: qual é o motivo desse certame estar aqui nesta lista? A resposta está no pedido feito pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Conforme informado pelo Direção, no pedido por novos editais, o MTE indicou uma possibilidade de cronograma, com edital em julho e provas objetivas em setembro. Apesar de ainda não estar com banca definida, é importante ficar atento à essa possibilidade de edital ainda neste mês. Veja mais detalhes AQUI!

Das 900 oportunidades, 55% das vagas serão destinadas às cotas. Veja a distribuição abaixo:

Indígenas: 2%;

Trans: 2%;

Pessoas com deficiência: 6%;

Cotas negros: 45%; e

Ampla concorrência: 45%.

O salário inicial do aprovado será de mais de R$ 23 mil.

Concursos 2023 – ISS BH

O novo concurso ISS BH (Secretaria de Fazenda Municipal de Belo Horizonte) será organizado pelo Instituto Access. Serão ofertadas 20 oportunidades para a carreira de Agente Fazendário (cargo de nível superior de formação).

Vale a pena ficar de olho neste certame e ele pode sim ser uma boa aposta para o mês de julho.

O salário inicial do aprovado será de R$ 7.322,06. A remuneração é composta pela soma dos seguintes valores:

Vencimento básico: R$ 4.674,59;

Gratificação por desempenho das atividades tributárias (GDAT): R$ 2.647,47.

Ao final da carreira, o salário do Agente Fazendário poderá chegar a R$ 11.902,84.

De acordo com o projeto básico, o certame exigirá conhecimento nas seguintes áreas:

Língua Portuguesa;

Matemática e Raciocínio Lógico;

Ética e Direitos Constitucional, Administrativo e Tributário;

Economia e Finanças Públicas

Contabilidade Geral e Pública

Legislação Municipal: tributária, contábil e financeira.